Incendio a Gradella di Pandino | tre famiglie evacuate
Venerdì pomeriggio a Gradella di Pandino si è sviluppato un incendio che ha interessato tre appartamenti. L'allarme è stato dato intorno alle 18, portando all'evacuazione di tre famiglie che abitano nello stabile coinvolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti, ma le famiglie evacuate sono state ospitate temporaneamente altrove. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Pandino (Cremona), 17 maggio 2026 – Incendio nel pomeriggio di ieri a Gradella di Pandino. L’allarme è scattato intorno alle 18 di sabato, per un rogo che ha coinvolto tre appartamenti. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della palazzina in via Maggiore. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, con un ingente dispiegamento di mezzi. Nel complesso a seguito delle fiamme sono state evacuate tre famiglie. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sono in corso accertamenti per verificare le esatte cause del rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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