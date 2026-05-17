Incendio a Gradella di Pandino | tre famiglie evacuate

Venerdì pomeriggio a Gradella di Pandino si è sviluppato un incendio che ha interessato tre appartamenti. L'allarme è stato dato intorno alle 18, portando all'evacuazione di tre famiglie che abitano nello stabile coinvolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti, ma le famiglie evacuate sono state ospitate temporaneamente altrove. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

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