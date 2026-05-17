Inaugurato nel Cilento il primo Laboratorio Forestale Naturale
Nel Cilento è stato aperto il primo Laboratorio Forestale Naturale, dotato di tecnologie digitali e satellitari. L’obiettivo principale è mappare il patrimonio forestale dell’area e monitorarne lo stato di salute. La struttura utilizza strumenti avanzati per raccogliere dati e analizzare le condizioni delle foreste. L’inaugurazione segna un passo importante per la gestione e la tutela delle aree verdi locali. La realizzazione del laboratorio coinvolge enti pubblici e istituzioni di ricerca.
Inaugurato nel Cilento, il primo Laboratorio Forestale Naturale. Grazie alle tecnologie digitali e satellitari sarà mappato il patrimonio forestale ma soprattutto verrà verificato il suo stato di salute.Vincenzo Maraio - Assessore al Turismo, alla Promozione del Territorio, alla Transazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Inaugurato nel Cilento il primo Laboratorio Forestale Naturale. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno
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