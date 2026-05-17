Inaugurato nel Cilento il primo Laboratorio Forestale Naturale

Nel Cilento è stato aperto il primo Laboratorio Forestale Naturale, dotato di tecnologie digitali e satellitari. L’obiettivo principale è mappare il patrimonio forestale dell’area e monitorarne lo stato di salute. La struttura utilizza strumenti avanzati per raccogliere dati e analizzare le condizioni delle foreste. L’inaugurazione segna un passo importante per la gestione e la tutela delle aree verdi locali. La realizzazione del laboratorio coinvolge enti pubblici e istituzioni di ricerca.

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Inaugurato nel Cilento, il primo Laboratorio Forestale Naturale. Grazie alle tecnologie digitali e satellitari sarà mappato il patrimonio forestale ma soprattutto verrà verificato il suo stato di salute.Vincenzo Maraio - Assessore al Turismo, alla Promozione del Territorio, alla Transazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inaugurato nel Cilento il primo Laboratorio Forestale Naturale. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno Sullo stesso argomento Aree interne della Campania: nasce il primo Laboratorio Forestale NaturaleSarà ad Ottati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, a 1400 metri di altitudine ed interesserà una fustaia di faggio con importanti... Mezzolombardo: 600 piante per un nuovo laboratorio naturaleIl Comune di Mezzolombardo trasforma un’area dimenticata sopra le Canevarie in un Giardino della Biodiversità. Nel Cilento nasce il primo Laboratorio Forestale Naturale della CampaniaNel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nasce il primo Laboratorio Forestale Naturale della Campania. Il progetto sarà presentato venerdì 15 maggio, alle ore 10.30, al ... lasiritide.it