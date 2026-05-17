In un castello isolato, sei scrittori sono stati invitati a portare a termine un giallo incompleto, con in palio premi in denaro e riconoscimenti letterari. L’evento ha attirato attenzione nel mondo della scrittura, attirando professionisti da diverse parti. Tra loro, uno ha ammesso di avere una passione per un famoso autore di romanzi gialli, un amore nato fin dall’infanzia grazie a una collezione di libri ereditata dalla propria zia.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti In un castello isolato, sei scrittori sono chiamati a concludere un giallo lasciato incompiuto. In palio, denaro e fama. Sufficienti a scatenare la battaglia Ho spesso confessato senza ritegno la mia passione per Agatha Christie, un amore che è nato sin da piccola quando ho ereditato dalla mia zia preferita una serie di volumetti ingialliti che ho conservato e riletto con la stessa avidità con cui la legittima proprietaria li aveva consumati. E come può capitare con i vecchi libri ne ho scovato uno a cui mancavano le pagine finali. Un dramma per un giallo che oggi però grazie alle riedizioni e alle pubblicazioni on line non è più un problema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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