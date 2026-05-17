In Spagna è possibile osservare da vicino il gufo più grande d’Europa, chiamato Matty, un esemplare di gufo reale euroasiatico. Si trova in un’area chiamata Cortijo Búho, dove vive e si può ammirare in un ambiente dedicato alla sua tutela. Le immagini di Matty mostrano la sua grandezza e le caratteristiche distintive di questa specie. La presenza del gufo nel santuario attira visitatori interessati ad approfondire la conoscenza di questi uccelli.

In Spagna si può vedere da vicino il gufo più grande d’Europa. Lui è Matty, un gufo reale euroasiatico che vive a Cortijo Búho. Il santuario fu allestito da Matilda Kennard Troughton nel terreno della sua casa rupestre dell’XI secolo. È specializzato nel salvataggio e nella riabilitazione dei gufi feriti. Un altro residente è Sesi, un gufo delle nevi dell’Alaska che è stato salvato dopo aver vissuto per quattro anni in un’angusta gabbia per canarini come parte di una mostra a tema. Cortijo Búho non è uno zoo ma accetta piccoli gruppi di visitatori solo su appuntamento. Questo articolo In Spagna il gufo più grande d'Europa nel 'santuario' di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - In Spagna il gufo più grande d'Europa nel 'santuario' di Cortijo Búho: le immagini

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