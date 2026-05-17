In Iraq fu distrutta la classe dirigente | finirà così anche in Iran?

In Iraq, la distruzione della classe dirigente e delle professionalità è avvenuta attraverso interventi militari e politiche mirate. Le azioni hanno portato a un crollo delle strutture di governo e delle figure di spicco del settore pubblico. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di cambiare radicalmente il quadro istituzionale e sociale del paese. Ora si discute se simili strategie possano essere applicate in Iran, considerando le conseguenze di interventi di questo tipo in altre realtà.

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La strategia anglo-sionista puntano a distruggere la classe dirigente di un paese e le migliori professionalità. La strategia anglo-sionista per applicare la propria egemonia sul resto del Mondo non è solo quella di distruggere le popolazioni tramite le armi, ma anche di azzerarne la classe dirigente. La cosiddetta intellighenzia, al fine di sostituirla con propri membri nella stanza dei bottoni. Nel 2006, l’Iraq presentò un rapporto alla Conferenza Internazionale di Madrid, affermando che il Mossad israeliano era riuscito a eliminare il 74% degli accademici e dei medici. Furono così sterminati storici, scienziati, tecnici, piloti di aviazione, medici (soprattutto pediatri, al fine di colpirne il futuro). 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - In Iraq fu distrutta la classe dirigente: finirà così anche in Iran? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La scomparsa di Riccardo Tonini. Fu dirigente della sezione del PciSi è spento dopo una lunga malattia nell’hospice di Spicchio, dove era ricoverato, Riccardo Tonini. Meloni tira dritto, ma la classe dirigente di FdI sta franandoGiorgia Meloni, alla Camera per la sua informativa post referendum, è stata lapidaria: «Nessun rimpasto o elezioni anticipate.