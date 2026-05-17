Imprese Transizione 5.0 | piattaforma operativa entro il 10 giugno

Il decreto attuativo del nuovo Piano Transizione 5.0 è stato inviato agli organi di controllo la settimana scorsa. Il ministro delle Imprese ha dichiarato che si prevede di aprire la piattaforma operativa entro la prima metà di giugno. La data indicata si basa sul processo di approvazione e verifica del decreto stesso. L’obiettivo è mettere a disposizione delle imprese uno strumento digitale entro il mese di giugno. La piattaforma sarà dedicata alle attività previste dal Piano Transizione 5.0.

Il decreto attuativo del nuovo Piano Transizione 5.0 “e’ stato trasmesso agli organi di controllo la scorsa settimana, ci attendiamo pertanto di poter aprire la piattaforma entro la prima decade di giugno “, ha detto, in un’intervista a “La Sicilia”, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. “Come noto, il Mimit aveva trasmesso il primo schema di decreto gia’ il 5 gennaio, in tempi record. Tuttavia, la rimozione del vincolo del ‘made in Europe’ ha allungato i tempi di attuazione perché era necessaria una modifica della norma primaria e si doveva assicurare la copertura finanziaria. Sono altri dieci miliardi di euro di incentivi alle Imprese nel triennio 2026-2028?, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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