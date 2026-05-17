Imprese romagnole al bivio generazionale | a Forlì-Cesena quasi il 40% degli imprenditori ha più di 60 anni
A Forlì-Cesena, quasi il 40% degli imprenditori ha più di 60 anni, indicando un potenziale passaggio generazionale nel tessuto imprenditoriale locale. L’Emilia-Romagna si conferma come una delle regioni più rilevanti dal punto di vista industriale nel Paese, grazie a un settore manifatturiero forte e a distretti produttivi di rilievo internazionale. La presenza di numerose piccole e medie imprese costituisce la base dell’attività economica regionale, che si caratterizza per una struttura consolidata e diversificata.
L’Emilia-Romagna rappresenta uno dei motori industriali più solidi e strutturati del Paese: una regione con una forte vocazione manifatturiera, distretti produttivi riconosciuti a livello internazionale e un tessuto di piccole e medie imprese che costituisce l’ossatura dell’economia locale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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