Imprese romagnole al bivio generazionale | a Forlì-Cesena quasi il 40% degli imprenditori ha più di 60 anni

A Forlì-Cesena, quasi il 40% degli imprenditori ha più di 60 anni, indicando un potenziale passaggio generazionale nel tessuto imprenditoriale locale. L’Emilia-Romagna si conferma come una delle regioni più rilevanti dal punto di vista industriale nel Paese, grazie a un settore manifatturiero forte e a distretti produttivi di rilievo internazionale. La presenza di numerose piccole e medie imprese costituisce la base dell’attività economica regionale, che si caratterizza per una struttura consolidata e diversificata.

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