Secondo un rapporto recente, solo l’11% dei dirigenti aziendali ha meno di 40 anni, evidenziando una forte presenza di figure più mature nei ruoli di vertice. Tra i temi discussi, si analizzano le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per sostenere le botteghe artigiane storiche e le ragioni per cui il passaggio generazionale all’interno delle famiglie può favorire il successo delle imprese. Questi aspetti sono al centro di un approfondimento sulle sfide e le opportunità che affrontano le aziende di lunga tradizione.

? Punti chiave Come possono le nuove tecnologie salvare le botteghe artigiane storiche?. Perché il passaggio generazionale in famiglia garantisce più successo alle imprese?. Quali ostacoli bloccano i giovani che vogliono rilevare un'attività avviata?. Cosa rischia il tessuto produttivo senza un piano di ricambio concreto?.? In Breve Il 68,1% degli imprenditori under 40 opera nel comparto dell'artigianato.. Burocrazia e pressione fiscale colpiscono rispettivamente il 46,2% e il 44% delle imprese.. Il passaggio generazionale in ambito familiare garantisce un tasso di successo del 63,7%.. L'80% dei vertici over 40 conosce il problema ma pochi pianificano il ricambio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imprese in affanno: solo l’11% dei vertici è sotto i 40 anni

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