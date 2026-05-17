Imprenditrici da tutta Italia a Lecce | Poli Bortone le arruola per la candidatura a città creativa

Una delegazione di imprenditrici provenienti da diverse regioni italiane ha incontrato la sindaca di Lecce presso il Palazzo Carafa. L’appuntamento si inserisce nel percorso per ottenere il riconoscimento come città creativa, e Poli Bortone ha annunciato di averle coinvolte nel progetto. L’incontro si è svolto in un clima formale e ha visto la partecipazione di rappresentanti di imprese femminili, con l’obiettivo di rafforzare la candidatura della città in ambito culturale e creativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui