Imprenditrici da tutta Italia a Lecce | Poli Bortone le arruola per la candidatura a città creativa

Da lecceprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di imprenditrici provenienti da diverse regioni italiane ha incontrato la sindaca di Lecce presso il Palazzo Carafa. L’appuntamento si inserisce nel percorso per ottenere il riconoscimento come città creativa, e Poli Bortone ha annunciato di averle coinvolte nel progetto. L’incontro si è svolto in un clima formale e ha visto la partecipazione di rappresentanti di imprese femminili, con l’obiettivo di rafforzare la candidatura della città in ambito culturale e creativo.

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LECCE - Una delegazione di imprenditrici provenienti da ogni parte d’Italia ha incontrato la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone a Palazzo Carafa. Le delegate di ConfapiD — la sezione femminile di Confapi, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata — erano in città per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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