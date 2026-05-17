Al Festival di Cannes, il regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen sta attirando l’attenzione con il suo ultimo lavoro. Dopo aver presentato “As Bestas” e “Dieci capodanni”, ha portato sul grande schermo un nuovo film che ha suscitato interesse tra il pubblico e la critica. La sua presenza in questa manifestazione cinematografica è stata confermata dalla partecipazione in concorsi ufficiali e dalla promozione delle sue recenti produzioni. La sua evoluzione artistica è al centro di alcune discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Quando l’attore spagnolo Francisco Carril è venuto in Italia per girare il film di Isabel Coixet Tre ciotole, fin dall’aeroporto si è accorto di essere noto più che in Spagna. È merito della serie tv spagnola del 2025 Dieci capodanni, di cui è co-protagonista, che in Spagna è distribuita a pagamento su Movistar+ ma in Italia è stata pubblicata gratuitamente su RaiPlay, dove ha avuto un gran successo. Dietro a Dieci capodanni e al suo successo c’è Rodrigo Sorogoyen, un regista spagnolo di 45 anni che in poco tempo è diventato uno dei più apprezzati e che a Cannes quest’anno è per la prima volta in concorso. A differenza di Carril, Sorogoyen è molto noto in Spagna: è stato prima un regista di serie televisive e dal 2013, quando è passato stabilmente a fare film, è sempre tra i più premiati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il regista che si sta mettendo in mostra a Cannes è Rodrigo Sorogoyen

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