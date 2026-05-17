Il razzo che cambia per sempre la storia del derby Roma - Lazio

Alle 13.15 di una domenica autunnale del 1979, una giornata umida e grigia avvolgeva la città, portando con sé un’atmosfera di quiete. In quel giorno, un evento particolare avrebbe segnato per sempre la storia del derby tra le due squadre romane. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, mentre intorno si respira il ritmo tranquillo di una domenica qualsiasi. Quel momento avrebbe avuto conseguenze che si sarebbero fatte sentire negli anni successivi.

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Sono le 13.15 di una domenica romana d’autunno del 1979, umida e grigia, di quelle che stringono la Capitale in una morsa di malinconia. All'Olimpico si gioca Roma-Lazio, un rito tribale e identitario. Sugli spalti, oltre sessantamila persone. In Curva Nord c’è Vincenzo Paparelli: 33 anni, meccanico di via Boccea, laziale per vocazione, seduto accanto alla moglie Vanda. Sgranocchia bruscolini in attesa del fischio d'inizio. Una scena di disarmante normalità popolare. Dovrebbe trattarsi soltanto di sport, di tifo e di sano sfottò, ma prima ancora che cominci le cose si mettono diversamente. Dalla Curva Sud romanista, d’un tratto, parte un razzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il razzo che cambia per sempre la storia del derby Roma - Lazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma-Lazio passa da qui: 8 luoghi che hanno fatto la storia del derbyC’è una città in cui il calcio non finisce quando si spengono le luci dello stadio. Il razzo che cambia per sempre la storia del derby Roma-Lazio x.com Il razzo che cambia per sempre la storia del derby Roma - LazioNel 1979 la fine assurda di Vincenzo Paparelli: mentre un uomo perdeva la vita, andava in scena la farsa di una partita giocata per forza ... ilgiornale.it Giocatore che torna qui, non ho giocato da ottobre 2024. Cosa è cambiato? reddit Rivoluzione Roma, Friedkin cambia: tre colpi per GasperiniC'è una Roma che cambia asse, che ribalta il proprio sistema come se fosse un planisfero capovolto. Una Roma che prova a riscrivere le coordinate del suo universo calcistico partendo da un’idea tanto ... corrieredellosport.it