Il quinto posto di Sal Da Vinci a Eurovision 2026 è una vittoria nonostante il dispiacere sul suo volto

Sal Da Vinci si è classificato quinto al Eurovision 2026, un risultato che rappresenta un grande traguardo per l’Italia in questa manifestazione musicale europea. Nonostante il volto visibilmente dispiaciuto del cantante, la posizione ottenuta dimostra il successo del suo brano tra il pubblico e la giuria internazionale. La performance ha attirato l’attenzione e contribuito a consolidare la presenza italiana in questa competizione. La serata si è conclusa con un piazzamento di rilievo, confermando l’interesse e l’apprezzamento per la musica italiana in Europa.

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