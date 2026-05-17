Il quinto posto di Sal Da Vinci a Eurovision 2026 è una vittoria nonostante il dispiacere sul suo volto
Sal Da Vinci si è classificato quinto al Eurovision 2026, un risultato che rappresenta un grande traguardo per l’Italia in questa manifestazione musicale europea. Nonostante il volto visibilmente dispiaciuto del cantante, la posizione ottenuta dimostra il successo del suo brano tra il pubblico e la giuria internazionale. La performance ha attirato l’attenzione e contribuito a consolidare la presenza italiana in questa competizione. La serata si è conclusa con un piazzamento di rilievo, confermando l’interesse e l’apprezzamento per la musica italiana in Europa.
Sal Da Vinci chiude quinto a Eurovision 2026: niente vittoria, ma per l’Italia è l’ennesimo grande risultato europeo tra pubblico e classifica, nonostante la faccia dispiaciuta del cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ora posso dirlo…. Sal Da Vinci rompe il silenzio dopo il quinto posto ?? - Facebook facebook
Sal Da Vinci quinto posto all'Eurovision... reddit
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