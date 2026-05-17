Il quarto uomo sbaglia a fare il cambio Neymar impazzisce

Nel pomeriggio di calcio, il Santos ha subito una sconfitta casalinga con un risultato di 0-3 contro il Coritiba. Durante la partita, il quarto uomo ha commesso un errore nel momento del cambio, provocando reazioni di nervosismo tra i giocatori. Neymar si è mostrato particolarmente agitato, esprimendo la sua frustrazione nel corso dell’incontro. La partita si è conclusa con la squadra di casa incapace di reagire alla situazione e di invertire il risultato negativo.

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