Il quarto uomo sbaglia a fare il cambio Neymar impazzisce
Nel pomeriggio di calcio, il Santos ha subito una sconfitta casalinga con un risultato di 0-3 contro il Coritiba. Durante la partita, il quarto uomo ha commesso un errore nel momento del cambio, provocando reazioni di nervosismo tra i giocatori. Neymar si è mostrato particolarmente agitato, esprimendo la sua frustrazione nel corso dell’incontro. La partita si è conclusa con la squadra di casa incapace di reagire alla situazione e di invertire il risultato negativo.
Pomeriggio complicato per il Santos, che perde 0-3 in casa contro il Coritiba con un Neymar particolarmente nervoso. Al 65' il quarto uomo segnala un cambio: esce proprio Neymar ed entra Robinho Junior, figlio dell'ex stella di Real Madrid e Milan. Peccato però che un errore faccia letteralmente infuriare O Ney, che addirittura mostra alla telecamera il biglietto su cui è indicata la sostituzione corretta. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ai DramaShe Said No at the Altar. Her Bridesmaid Said Yes to Billions.
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