Il quarto uomo sbaglia a fare il cambio Neymar impazzisce

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di calcio, il Santos ha subito una sconfitta casalinga con un risultato di 0-3 contro il Coritiba. Durante la partita, il quarto uomo ha commesso un errore nel momento del cambio, provocando reazioni di nervosismo tra i giocatori. Neymar si è mostrato particolarmente agitato, esprimendo la sua frustrazione nel corso dell’incontro. La partita si è conclusa con la squadra di casa incapace di reagire alla situazione e di invertire il risultato negativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pomeriggio complicato per il Santos, che perde 0-3 in casa contro il Coritiba con un Neymar particolarmente nervoso. Al 65' il quarto uomo segnala un cambio: esce proprio Neymar ed entra Robinho Junior, figlio dell'ex stella di Real Madrid e Milan. Peccato però che un errore faccia letteralmente infuriare O Ney, che addirittura mostra alla telecamera il biglietto su cui è indicata la sostituzione corretta.   . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il quarto uomo sbaglia a fare il cambio neymar impazzisce
© Gazzetta.it - Il quarto uomo sbaglia a fare il cambio, Neymar impazzisce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ai DramaShe Said No at the Altar. Her Bridesmaid Said Yes to Billions.

Video ?Ai Drama?She Said No at the Altar. Her Bridesmaid Said Yes to Billions.

Sullo stesso argomento

Chi è l’uomo che ha fermato l’intervista di Sinner? Il web impazzisce e lo trasforma in leggendaDurante il torneo di Montecarlo, mentre il pubblico seguiva con attenzione l’intervista post partita di Jannik Sinner dopo la vittoria contro il...

Esonero Nicola, a rischio dopo il quarto ko di fila! Ecco chi è il favorito per il possibile cambio in panchinaMercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web