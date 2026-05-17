Il presidente di Taiwan ha affermato che la cooperazione con gli Stati Uniti nel settore della sicurezza e le vendite di armi rappresentano aspetti fondamentali per garantire la pace e la stabilità nella regione. Ha sottolineato che tali azioni si fondano sul Taiwan Relations Act, un accordo che regola i rapporti tra le due parti. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le questioni di sicurezza nell’area.

“La cooperazione in materia di sicurezza tra Taiwan e gli Stati Uniti e la vendita di armi sono elementi chiave per il mantenimento della pace e della stabilità regionale” e si basano “sul Taiwan Relations Act. Questo non è solo un impegno di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, ma anche la più importante forza di deterrenza contro il minare la pace e la stabilità regionale”. Lo ha affermato sul suo account ufficiale Facebook il presidente di Taiwan Lai Ching-te, dopo che il presidente Usa Donald Trump, al rientro dal viaggio in Cina, ha preso tempo sulla fornitura di armi all’isola. Il presidente Lai ha rimarcato che Taiwan... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il presidente di Taiwan: “Cooperazione con Usa e vendita armi sono elementi chiave per la pace”

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Xi Jinping Tells Trump Cooperation Between China And US Benefits The World

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