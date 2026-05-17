Il Pio latrocinio’ delle reliquie dei Santi | una storia surreale tra Capitanata e Molise

Recentemente è emersa una vicenda riguardante il furto e il trasferimento illecito di reliquie di santi tra due regioni italiane, coinvolgendo diversi soggetti. Le indagini hanno portato al sequestro di oggetti sacri e all’iscrizione di più persone nel registro degli indagati. Le autorità competenti stanno analizzando le prove raccolte per chiarire le responsabilità e i dettagli di questa operazione. La vicenda ha suscitato attenzione tra le comunità locali, che si sono unite per chiedere rispetto e tutela dei patrimoni religiosi.

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IL ‘PIO LATROCINIO’ DELLE RELIQUIE DEI SANTI: UNA STORIA SURREALE TRA CAPITANATA E MOLISE. Ci sono eventi che creano strani legami tra popoli. Tra le pieghe della storia medievale della Capitanata e del basso Molise si nasconde una vicenda che profuma di polvere, fede e strade battute dai pellegrini. Una storia fatta di reliquie trafugate, carri carichi di speranza e uomini che attraversavano il Tavoliere guardando verso il Gargano, là dove la montagna di San Michele dominava il mondo come una soglia tra terra e cielo. Secondo l’antica tradizione, tutto ebbe origine nell’842, quando Larino subì il trauma del furto delle reliquie dei suoi santi martiri Primiano, Firmiano e Casto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il “Pio latrocinio’ delle reliquie dei Santi: una storia surreale tra Capitanata e Molise ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le reliquie dei santi tra dimensione cultuale, indagine scientifica e tutela conservativaIn occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2026 il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia organizza un seminario che esplora il tema...