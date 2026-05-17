Il parlamentare europeo Castaldo ad Arezzo a sostegno di Lucia Cherici e Vincenzo Todaro

Un parlamentare europeo è stato presente ad Arezzo per sostenere due candidati alle elezioni comunali. Durante l'evento, ha espresso parole di entusiasmo e orgoglio riguardo al supporto ricevuto, sottolineando la carica di energia che si è creata intorno alla candidatura. L'intervento si è concentrato sulla spinta che questa presenza offre alla campagna elettorale locale, contribuendo a rafforzare la posizione dei candidati in vista delle prossime consultazioni.

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