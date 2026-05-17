Il parlamentare europeo Castaldo ad Arezzo a sostegno di Lucia Cherici e Vincenzo Todaro
Un parlamentare europeo è stato presente ad Arezzo per sostenere due candidati alle elezioni comunali. Durante l'evento, ha espresso parole di entusiasmo e orgoglio riguardo al supporto ricevuto, sottolineando la carica di energia che si è creata intorno alla candidatura. L'intervento si è concentrato sulla spinta che questa presenza offre alla campagna elettorale locale, contribuendo a rafforzare la posizione dei candidati in vista delle prossime consultazioni.
“C’è entusiasmo, orgoglio e una forte carica di energia per un endorsement straordinario che dà una spinta decisiva alla corsa verso il consiglio comunale di Arezzo”. Lucia Cherici, candidata nella lista di Forza Italia commenta così l'incontro aretino con Fabio Massimo Castaldo, già. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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