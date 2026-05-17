Il Paradiso non può più attendere Grandi eventi e mostre nel palazzo sorto sulle ceneri della discoteca Conto alla rovescia per l’apertura

Tra pochi mesi sarà inaugurata la nuova Art Gallery, un complesso destinato a ospitare eventi, spettacoli e mostre, situato nel luogo che un tempo ospitava una discoteca a Covignano. La struttura è stata costruita sul sito dell'edificio precedente e si prepara ad aprire le sue porte al pubblico. Il progetto, ormai in fase finale, prevede un calendario di iniziative che coinvolgeranno diverse discipline artistiche e culturali. La data di apertura ufficiale non è ancora stata comunicata.

Il ‘nuovo’ Paradiso non può più attendere. Il conto alla rovescia può partire. Tempo qualche mese e sarà inaugurato Art gallery, il palazzo per eventi, spettacoli e mostre realizzato al posto della storica discoteca di Covignano. Il cantiere si avvia alla conclusione: sarà completato entro l’estate. E la proprietà, la società Filo, conta di ospitare i primi eventi nell’ex Paradiso tra ottobre e novembre. UNA SECONDA VITA Il nuovo edificio sorto sul colle di Covignano non ha nulla a che vedere con l’architettura della villa di famiglia che nel 1957 Tina Mirti Fabbri trasformò in dancing, dando così vita a un locale che sarebbe diventato un vero e proprio mito della Riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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