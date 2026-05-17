Il Papa fa il gesto virale Six-seven insieme a Don Fiscer e 600 ragazzi genovesi

Il Papa ha incontrato 600 giovani a Genova e si è lasciato coinvolgere in un momento informale con Don Roberto Fiscer, sacerdote noto sui social. Durante l’evento, è stato realizzato un video in cui il Papa ha eseguito il gesto “Six-seven” insieme a don Fiscer e ai ragazzi presenti. Il video ha ricevuto attenzione internazionale, arrivando anche sulle pagine di una nota emittente televisiva globale. La scena ha suscitato molte reazioni sui social, diventando virale in poche ore.

Papa Leone ha incontrato 600 ragazzi genovesi ed è stato coinvolto dal sacerdote influencer Don Roberto Fiscer in un video che sta facendo il giro del mondo e che è finito anche sulla CNN.L'udienza in Vaticano per i giovani che stanno per ricevere o hanno appena ricevuto la cresima si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Pope Leo joins viral six seven trend at the Vatican

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