Il Napoli stende il Pisa e si prende la Champions la Juve crolla | è sesta – I risultati della penultima giornata di campionato
Nella penultima giornata di campionato, il Napoli ha battuto il Pisa con un punteggio di 3-0, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League. La vittoria ha permesso ai partenopei di diventare la seconda squadra italiana, dopo l’Inter, a ottenere il pass per la competizione europea. Nel frattempo, la Juventus ha subito una sconfitta e si trova al sesto posto in classifica. I risultati di questa giornata hanno modificato la posizione delle squadre in classifica e definito le qualificazioni europee.
Nella penultima giornata di campionato, il Napoli, grazie alla vittoria per 3-0 contro il Pisa, è diventato la seconda squadra italiana, dopo l’Inter, già campione d’Italia, a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Restano invece in corsa per gli ultimi posti disponibili il Milan, la Roma, la Juventus e il Como, che si giocheranno tutto nell’ultima giornata. I risultati della penultima giornata di campionato. Importante successo per la Roma, vittoriosa 2-0 nel derby contro la Lazio, che rafforza la sua candidatura a un posto in Europa. Passo falso invece per la Juventus, sconfitta 0-2 dalla Fiorentina e scivolata al sesto posto in classifica. 🔗 Leggi su Open.online
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