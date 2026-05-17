Il Napoli stende il Pisa e si prende la Champions la Juve crolla | è sesta – I risultati della penultima giornata di campionato

Nella penultima giornata di campionato, il Napoli ha battuto il Pisa con un punteggio di 3-0, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League. La vittoria ha permesso ai partenopei di diventare la seconda squadra italiana, dopo l’Inter, a ottenere il pass per la competizione europea. Nel frattempo, la Juventus ha subito una sconfitta e si trova al sesto posto in classifica. I risultati di questa giornata hanno modificato la posizione delle squadre in classifica e definito le qualificazioni europee.

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