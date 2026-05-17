Il Napoli batte il Pisa e conquista la qualificazione in Champions | tris azzurro in Toscana

Il Napoli ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria per 3-0 sul campo del Pisa. La partita si è svolta in Toscana e si è conclusa con un risultato netto a favore della squadra ospite. Con questa affermazione, il club ha assicurato il suo posto nella competizione europea per la prossima stagione. La gara si è svolta senza particolari sussulti, con i giocatori azzurri che hanno dominato nel corso dell'incontro.

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