Il Napoli batte il Pisa e conquista la qualificazione in Champions | tris azzurro in Toscana
Il Napoli ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria per 3-0 sul campo del Pisa. La partita si è svolta in Toscana e si è conclusa con un risultato netto a favore della squadra ospite. Con questa affermazione, il club ha assicurato il suo posto nella competizione europea per la prossima stagione. La gara si è svolta senza particolari sussulti, con i giocatori azzurri che hanno dominato nel corso dell'incontro.
Il Napoli conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri battono nettamente il Pisa in trasferta, in un match senza storia. Apre il solito McTominay dopo 20 minuti, chiude Hojlund nel recupero. In mezzo il gol di testa di Rrahmani.LE SCELTE DI CONTE - Ci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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