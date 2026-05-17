Il murale di Laika per il coming out vandalizzato a poche ore dalla Giornata contro l' omofobia

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dalla celebrazione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, un murale dedicato a Laika, realizzato in occasione del Coming Out Day a San Paolo, è stato danneggiato. L’atto di vandalismo è stato segnalato dalle autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto. Il murale raffigurava un’immagine simbolica legata alla giornata e invitava alla sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBTQ+. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il murale di Laika per il Coming out day a San Paolo vandalizzato a poche ore dalla Giornata internazionale contro l’Omolesbobitransfobia. Ignoti hanno cancellato dall’opera realizzata dalla street artist nel 2024 in via Efeso, la parola “gay”.La denuncia: “Un gesto non casuale”“Il senso del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

From Vandalism to Vision: How Graffiti Teaches Critical Thinking in Schools

Video From Vandalism to Vision: How Graffiti Teaches Critical Thinking in Schools

Sullo stesso argomento

Genova, vandalizzato il murale per le vittime del Ponte Morandi? Punti chiave Come sono stati identificati i responsabili tramite le telecamere? Quali disegni hanno colpito i volti delle vittime nel murale? Come...

Queer Wall, sabato 9 maggio il restauro del murale vandalizzato. L'Arcigay: "Riprendiamoci il nostro spazio"Dopo il recente atto vandalico che ha coperto con vernice bianca il murale “Queer Wall” al parco Odeon, la comunità Lgbtqia+ si mobilita per...

il murale di laikaLaika, nuovi murales a Roma e Bruxelles contro la complicità di Ue e Italia con IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Laika, nuovi murales a Roma e Bruxelles contro la 'complicità di Ue e Italia con Israele' ... tg24.sky.it

Distrutto il murales di Laika per il 25 Aprile alla Garbatella: attaccati adesivi per lo Stato di IsraeleAlla Garbatella, Roma, nella notte qualcuno ha distrutto le opere realizzate per il 25 Aprile dall'artista Laika. Al loro posto sono stati lasciati adesivi per lo Stato di Israele con la scritta: La ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web