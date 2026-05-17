Il murale di Laika per il coming out vandalizzato a poche ore dalla Giornata contro l' omofobia

A poche ore dalla celebrazione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, un murale dedicato a Laika, realizzato in occasione del Coming Out Day a San Paolo, è stato danneggiato. L’atto di vandalismo è stato segnalato dalle autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto. Il murale raffigurava un’immagine simbolica legata alla giornata e invitava alla sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBTQ+. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all’episodio.

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