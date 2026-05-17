Il Milan supera il Genoa 2-1

Il Milan ha battuto il Genoa 2-1 in trasferta a Marassi. La partita si è conclusa con i rossoneri che hanno segnato due gol, mentre il Genoa è riuscito a trovare una rete. Questa vittoria permette al Milan di migliorare la propria posizione in classifica e di affrontare con maggiore fiducia le prossime gare in Champions League. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti significativi e si è conclusa con il triplice fischio dell'arbitro.

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Il Milan vince 2-1 in trasferta contro il Genoa a Marassi. I rossoneri superano il momento complicato con una vittoria vitale in chiave Champions. Ora la squadra di Allegri è terza con 70 punti, gli stessi della Roma, vincitrice nel derby contro la Lazio. Resta a 68 punti la Juve, sconfitta a sorpresa in casa dalla Fiorentina. I bianconeri finiscono addirittura al sesto posto perché indietro negli scontri diretti col Como, che supera di misura il Parma. C’è anche il presidente Gerry Cardinal e, in tribuna al Ferraris a sostenere la squadra. De Rossi sceglie uno schieramento a trazione anteriore con Baldanzi e Vitinha a supporto dell’ex Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Milan supera il Genoa 2-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MILAN - GENOA 1-1, MENTALITÀ MEDIOCRE ! Sullo stesso argomento Genoa-Milan, Pulisic supera il problema muscolare: torna ad allenarsi in gruppoLa stagione del Milan è arrivata alle fasi finali: il Diavolo ha sprecato tantissime opportunità nelle ultime partite stagionali perdendo contro... Il Genoa supera il Sassuolo a Marassi e "vede" la salvezzaGenoa - Sassuolo 2-1 Marcatori: 18'pt Malinovskyi; 12'st Koné, 39'st Ekuban Genoa (3-4-1-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6. SERIE A COMPLETAMENTE RIBALTATA Novanta minuti folli nella corsa Champions e classifica stravolta Napoli batte il Pisa e vola matematicamente in Champions Il Como supera il Parma e scavalca la Juventus al 5° posto Il Milan vince a Gen x.com Liberali su Milano: Mi dicevano che ero troppo piccolo. Ma solo perché sei più grande non significa necessariamente che sei più forte. Dal mio esordio in Serie A, ricordo il coro della Curva Sud. Il mio saluto a Milano? Zero rimpianti. reddit Nkunku e Athekame avvicinano Allegri alla Champions: il Milan batte 2-1 il Genoa al FerrarisTre punti che avvicinano il Milan alla prossima Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri supera 2-1 un buon Genoa al Ferraris e conquista tre punti importantissimi per qualificarsi nella ... m.tuttomercatoweb.com Il Milan stende il Genoa e vede la ChampionsVittoria sofferta della squadra di Allegri, che supera 2-1 il Genoa ed è terzo. Segna prima Nkunku su rigore poi il raddoppio di Athekame. Nel finale accorcia le distanze Vasquez ... ilgiornale.it