Il Milan supera il Genoa 2-1

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha battuto il Genoa 2-1 in trasferta a Marassi. La partita si è conclusa con i rossoneri che hanno segnato due gol, mentre il Genoa è riuscito a trovare una rete. Questa vittoria permette al Milan di migliorare la propria posizione in classifica e di affrontare con maggiore fiducia le prossime gare in Champions League. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti significativi e si è conclusa con il triplice fischio dell'arbitro.

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Il Milan vince 2-1 in trasferta contro il Genoa a Marassi. I rossoneri superano il momento complicato con una vittoria vitale in chiave Champions. Ora la squadra di Allegri è terza con 70 punti, gli stessi della Roma, vincitrice nel derby contro la Lazio. Resta a 68 punti la Juve, sconfitta a sorpresa in casa dalla Fiorentina. I bianconeri finiscono addirittura al sesto posto perché indietro negli scontri diretti col Como, che supera di misura il Parma. C’è anche il presidente Gerry Cardinal e, in tribuna al Ferraris a sostenere la squadra. De Rossi sceglie uno schieramento a trazione anteriore con Baldanzi e Vitinha a supporto dell’ex Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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MILAN - GENOA 1-1, MENTALITÀ MEDIOCRE !

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