Il Milan stende il Genoa

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Genoa allo stadio di Marassi. La partita si è conclusa con i rossoneri che sono riusciti a superare un momento difficile con un risultato importante in ottica qualificazione in Champions League. La squadra ha segnato due reti, mentre il Genoa ha trovato la rete della bandiera. La gara si è svolta senza ulteriori episodi rilevanti.

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Il Milan vince 2-1 in trasferta contro il Genoa a Marassi. I rossoneri superano il momento complicato con una vittoria vitale in chiave Champions. Ora la squadra di Allegri è terza con 70 punti, gli stessi della Roma, vincitrice nel derby contro la Lazio. Resta a 68 punti la Juve, sconfitta a sorpresa in casa dalla Fiorentina. I bianconeri finiscono addirittura al sesto posto perché indietro negli scontri diretti col Como, che supera di misura il Parma. C’è anche il presidente Gerry Cardinal e, in tribuna al Ferraris a sostenere la squadra. De Rossi sceglie uno schieramento a trazione anteriore con Baldanzi e Vitinha a supporto dell’ex Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Milan stende il Genoa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan 1 vs 1 Genoa | Serie A 2026 | Simulazione Sullo stesso argomento Viareggio Cup "arancione". La Pistoiese stende il GenoaSui campi della Viareggio Cup gli ‘olandesini’ della Valdinievole, alias i ragazzi della Pistoiese, confezionano la più grossa sorpresa degli ottavi... La Juve stende il Genoa 2-0: i bianconeri accorciano a meno uno dal ComoLa Juventus supera 2-0 il Genoa e conquista una vittoria fondamentale per la corsa Champions. MORENO TRASCINA IL COMO Il Como resta in lotta per la Champions grazie alla rete di Moreno, che stende il Parma. Con questo successo gli uomini di Fabregas salgono a quota 68 punti, a -2 da Milan e Roma, e a pari punti con la Juve #Tuttosport #C x.com Il Milan stende il Genoa e vede la ChampionsVittoria sofferta della squadra di Allegri, che supera 2-1 il Genoa ed è terzo. Segna prima Nkunku su rigore poi il raddoppio di Athekame. Nel finale accorcia le distanze Vasquez ... ilgiornale.it Il Sassuolo stende il Milan al Mapei: Berardi e Laurienté firmano il sogno europeo neroverdeUn Sassuolo brillante, coraggioso e sempre più sorprendente piega 2-0 il Milan al Mapei Stadium nella 35ª giornata di Serie A e continua a coltivare un sogno che, fino a pochi mesi fa, sembrava impens ... sassuolo2000.it