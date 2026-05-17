Il Milan di Allegri ha battuto il Genoa con il punteggio di 2-1 al Ferraris, conquistando così il terzo posto in classifica. Le reti sono state segnate da Nkunku e Athekame. La vittoria consente ai rossoneri di mantenere una posizione favorevole nella zona alta della classifica, mentre la corsa per la qualificazione in Champions League si fa più serrata: a quattro turni dalla fine, ci sono quattro squadre racchiuse in due punti, con la Juventus che scivola dalla terza alla sesta posizione.

I rossoneri vincono a Genova grazie alle reti di Nkunku e Athekame GENOVA - Il Milan torna terzo e la corsa-Champions assume tutt'altro sapore: a novanta minuti dal termine della Serie A, ci sono quattro squadre in due punti, con la Juventus che scivola da terza a sesta. Col Genoa arriva infatti una vittoria per 2-1 che risveglia i rossoneri, autori di un primo tempo tutt'altro che esaltante. Con Fofana e Gimenez tra i peggiori in campo, i rossoneri rischiano infatti sulle folate e sulle ripartenze del Grifone: pericolosi Vitinha e Baldanzi, ci prova anche Malinovskyi. Il Milan ci prova con Rabiot, ma si sveglia solo nella ripresa e apre le marcature al 49'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Milan di Allegri batte 2-1 il Genoa al Ferraris e si porta al 3° posto

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