Il Mattino | L’addio di Lobotka
Il Napoli si affida ancora a Stanislav Lobotka per mantenere il secondo posto in classifica e qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. La squadra conta sulla presenza e sulla capacità del centrocampista slovacco di mantenere l’equilibrio in campo, elemento cruciale nelle ultime partite. La sua performance viene spesso considerata determinante per le vittorie e per la stabilità del reparto mediano. La squadra si prepara alle prossime sfide contando sull’apporto di Lobotka e sulla sua esperienza.
"> Il Napoli si aggrappa ancora una volta alla qualità e all’equilibrio di Stanislav Lobotka per blindare il secondo posto e conquistare aritmeticamente la Champions League. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, Antonio Conte non intende stravolgere le sue idee tattiche proprio nel momento più delicato della stagione e si affiderà ancora al regista slovacco per uscire dal momento complicato delle ultime settimane. Secondo Gennaro Arpaia de Il Mattino, Lobotka resta uno dei riferimenti assoluti del Napoli nonostante una stagione condizionata da diversi problemi muscolari. Lo slovacco continua a garantire qualità nel palleggio, copertura davanti alla difesa e una gestione del possesso che Conte considera fondamentale nella rincorsa europea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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