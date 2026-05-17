Il Mattino | L’addio di Lobotka

Il Napoli si affida ancora a Stanislav Lobotka per mantenere il secondo posto in classifica e qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. La squadra conta sulla presenza e sulla capacità del centrocampista slovacco di mantenere l’equilibrio in campo, elemento cruciale nelle ultime partite. La sua performance viene spesso considerata determinante per le vittorie e per la stabilità del reparto mediano. La squadra si prepara alle prossime sfide contando sull’apporto di Lobotka e sulla sua esperienza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"> Il Napoli si aggrappa ancora una volta alla qualità e all’equilibrio di Stanislav Lobotka per blindare il secondo posto e conquistare aritmeticamente la Champions League. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, Antonio Conte non intende stravolgere le sue idee tattiche proprio nel momento più delicato della stagione e si affiderà ancora al regista slovacco per uscire dal momento complicato delle ultime settimane. Secondo Gennaro Arpaia de Il Mattino, Lobotka resta uno dei riferimenti assoluti del Napoli nonostante una stagione condizionata da diversi problemi muscolari. Lo slovacco continua a garantire qualità nel palleggio, copertura davanti alla difesa e una gestione del possesso che Conte considera fondamentale nella rincorsa europea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “L’addio di Lobotka” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, Lobotka e Anguissa verso l’addio? Il retroscena inaspettato Leggi anche: Il Napoli svecchia: Lobotka, Anguissa e Lukaku vicini all’addio #Mattarella ricorda a #Israele da che parte sta il diritto. Sulla #primapagina dei nostri giornali di oggi, #14maggio2026 . Li trovate qui edicola.ilmattinoquotidiano.it/mattino/newsst… x.com Il Mattino: L’addio di LobotkaIl Napoli si aggrappa ancora una volta alla qualità e all’equilibrio di Stanislav Lobotka per blindare il secondo posto e conquistare aritmeticamente la Champions League. Come racconta Gennaro Arpaia ... napolipiu.com Addio mio figlio/amico. Spero tu abbia avuto una bella vita con noi. Ti volevamo bene reddit Il lungo addio. Il Mattino su Meret: Pronto a salutare il Napoli a fine stagioneIl quotidiano Il Mattino nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio al Napoli e al futuro di Alex Meret. tuttomercatoweb.com