Negli ultimi tempi si registra un aumento dei colloqui di lavoro senza candidati presenti. Secondo i dati raccolti, circa un terzo degli appuntamenti programmati si svolge senza partecipanti. Questa situazione non deriva dalla scarsità di offerte di impiego, ma dalla mancata presentazione dei candidati stessi. È un fenomeno che si verifica con una frequenza significativa, portando a incontri annullati o non effettuati. La tendenza si riscontra in diversi settori e riguarda diverse tipologie di posizioni lavorative.

di Federico di Bisceglie Un colloquio su tre va deserto. Non per mancanza di offerte, ma per assenza di candidati. È il paradosso del mercato del lavoro emiliano-romagnolo e, dentro questo scenario, Ferrara emerge come una delle province più in difficoltà dell’intera regione. A certificarlo è l’ultimo report dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, elaborato sui dati Unioncamere-Excelsior: nel 2025, in provincia di Ferrara il 34,5% delle selezioni di personale è andato a vuoto perché nessuno si è presentato al colloquio. Tradotto: oltre 11mila candidati mancanti su poco più di 32mila assunzioni previste. Un dato che colloca Ferrara al ventesimo posto nazionale fra le province italiane con maggiori difficoltà di reperimento del personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro che non piace. I candidati ci ripensano. E il colloquio va deserto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavoro, a Padova più di un colloquio su tre va a vuoto: in Veneto un terzo delle imprese senza candidatiNel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione.

Un colloquio di lavoro su tre è senza candidati, è allarmeNel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione.

Il lavoro che non piace. I candidati ci ripensano. E il colloquio va desertoNella nostra provincia il 34,5% delle selezioni di personale è andato a vuoto . Con salari bassi e turni pesanti rinunciano ancora prima di mettersi al tavolo. . ilrestodelcarlino.it

Arezzo. Nella vita ci sono due cose di cui non ci si potrà mai pentire: fare un figlio e fare il sindaco. È come un innamoramento, non c’è compito che catturi di più, perché sei lì con la gente così com’è. Uno a cui non piace la gente è meglio che non faccia il sind x.com

Il lavoro che non c’era: le nuove professioni dell’IALa domanda che tiene svegli genitori, studenti e lavoratori già occupati ha una risposta meno angosciante di quanto si tenda a pensare. Non è l’intelligenza artificiale mi sostituirà? ma in quale ... repubblica.it