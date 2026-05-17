Il diritto di amare senza paura

Ogni 17 maggio si ricorda la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, un appuntamento che si rinnova ogni anno per sensibilizzare sull’importanza di rispettare i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersex. Questa giornata è stata istituita per contrastare discriminazioni e violenze, e per promuovere un ambiente di accoglienza e rispetto per tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. È un momento di riflessione e di impegno condiviso a livello globale.

Ogni anno, il 17 maggio, il mondo celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Non si tratta soltanto di una ricorrenza simbolica, ma di un momento necessario per riflettere su una domanda semplice eppure ancora attuale: perché, nel 2026, esistono ancora discriminazioni contro chi ama in modo diverso da ciò che alcuni considerano “normale”? L’omofobia è il rifiuto, la paura o l’odio nei confronti delle persone omosessuali. La bifobia colpisce invece le persone bisessuali, spesso giudicate o considerate “confuse” semplicemente perché capaci di amare più di un genere. La transfobia riguarda chi non si riconosce nel genere assegnato alla nascita e sceglie di vivere la propria identità con autenticità e coraggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Amare è Un Diritto -Essere Se Stessi È Libertà

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