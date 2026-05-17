Un personaggio presente in Il diavolo veste Prada 2 ricorda molto Jeff Bezos, secondo alcune osservazioni pubblicate da The Guardian. L'articolo riporta diverse coincidenze tra l’aspetto del personaggio e il fondatore di una nota azienda di commercio elettronico, anche se gli sceneggiatori hanno smentito ogni collegamento diretto. La discussione si concentra sulle somiglianze visive e sui dettagli che hanno portato alcuni a ipotizzare un riferimento implicito. La pellicola, ambientata nel mondo della moda, presenta vari personaggi e situazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica.

Sembra che un personaggio de Il diavolo veste Prada 2 ci sia un collegamento voluto a Jeff Bezos. The Guardian segnala una serie di coincidenze che gli sceneggiatori smentiscono Tra i due sembrerebbero esserci vari parallelismi che porterebbero a pensare che gli sceneggiatori si siano ispirati al miliardario per portare in scena il personaggio cardine di questo secondo film. Nel film deIl diavolo veste Prada 2viene fattaun’importante riflessione sul cambiamento del mondo dell’editoria e del giornalismoe così vengono analizzati vari aspetti e c’è questa figura che rappresenta quella che è la tendenza negli Usa nell’ultimo periodo. C’è un uomo miliardario che ha ceduto alla chirurgia, che ha deciso di investire nella moda per diventare più popolare e benvoluto, anche in settori dove è poco conosciuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il diavolo veste Prada 2 e quel personaggio che sembra tanto Jeff Bezos…

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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