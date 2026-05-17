Durante il derby, il grande ex giallorosso ha ricordato con entusiasmo il boato scatenato dal gol di Balzaretti, a cui si aggiunge la vittoria della Roma. Nel commentare l'incontro, ha sottolineato come la sfida con la Lazio abbia un sapore particolare, che rimane impresso nella memoria e non si lascia facilmente dimenticare. Le sue parole riflettono l’intensità di una partita che ha lasciato un segno speciale nel suo ricordo, evidenziando l’atmosfera unica di questo confronto calcistico.

Un giorno potrebbe tornare a Roma da tecnico. Chissà. Perché allenare sarà il suo futuro e dal suo angolo di visuale, dal 'pulpito' di Miralem Pjanic apprezzato regista in mezzo al campo ed ex giallorosso di rango, l’orizzonte si allarga sempre di colpo: “Sarebbe bello partecipare alla festa per il centenario del club nel nuovo stadio, l’amore per la Roma è sempre forte e mi fa piacere vedere la squadra del mio cuore spingere forte in questa emozionante volata per la Champions”. Per la quale, Pjanic, molto passa dal derby di oggi all’Olimpico, superfluo dirlo. “È una partita importantissima alla quale la Roma arriva per fortuna in grande condizione fisica e psicologica dopo tre vittorie di fila, con un entusiasmo palpabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il derby di Pjanic: "Ho ancora nelle orecchie il boato al gol di Balzaretti. Vince la Roma, a meno che..."

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