Il Como si prende i 3 punti con il Parma | Champions ancora possibile
Il Como ha vinto la partita contro il Parma al Sinigaglia, portando a casa tre punti. La vittoria permette alla squadra di mantenere aperta la possibilità di qualificarsi alla Champions League, anche se ha già conquistato l'accesso all'Europa League. La gara si è svolta senza particolari scontri e con un risultato che influisce sulla classifica generale del campionato. I punti ottenuti consolidano la posizione del Como nella zona alta della graduatoria, con la prospettiva di obiettivi ancora raggiungibili.
Il Como affronta il Parma al Sinigaglia per tenere viva la luce Champions ma con già in cassaforte l'Europa League. Lariani senza Nico Paz, infortunio, ma assolutamente intenzionati a ottenere davanti ai propri tifosi gli ultimi 3 punti sul campo di casa. Squadre in campo alle 12.Cronaca diretta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
COMO NAPOLI FABREGAS INFURIATO!
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