Il Como si prende i 3 punti con il Parma | Champions ancora possibile

Il Como ha vinto la partita contro il Parma al Sinigaglia, portando a casa tre punti. La vittoria permette alla squadra di mantenere aperta la possibilità di qualificarsi alla Champions League, anche se ha già conquistato l'accesso all'Europa League. La gara si è svolta senza particolari scontri e con un risultato che influisce sulla classifica generale del campionato. I punti ottenuti consolidano la posizione del Como nella zona alta della graduatoria, con la prospettiva di obiettivi ancora raggiungibili.

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