Il Como piega il Parma 1-0 e scavalca la Juve al quinto posto

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 37esima giornata di Serie A, il Como ha battuto il Parma con il risultato di 1-0, conquistando così la quinta posizione in classifica. La squadra ha ottenuto i tre punti grazie a un gol decisivo durante il match. Con questa vittoria, il Como ha superato la Juventus, che si trovava al quinto posto prima di questa giornata. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di punteggio e si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore del Como.

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Il Como supera per 1-0 il Parm a nella 37esima giornata di Serie A e scavalca la Juventus al quinto posto in classifica. I lariani di Fabregas, già sicuro di giocare la prossima Europa League restano però ancora in corsa per un posto in Champions a una giornata dalla fine. Gara sempre in mano ai padroni di casa, contro un Parma ormai salvo e appagato. Como pericoloso in avvio con Perrone. Prima dell’intervallo lariani vicinissimi al gol con un palo colpito da Douvikas. In apertura di ripresa ancora Dia e Douvikas sfiorano il vantaggio per i lombardi. Poi dopo un altro palo del solito Douvikas, al 58? è Moreno a firmare il meritato 1-0 del Como con un sinistro da centro are sotto la traversa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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