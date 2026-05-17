Il Como piega il Parma 1-0 e scavalca la Juve al quinto posto

Nella 37esima giornata di Serie A, il Como ha battuto il Parma con il risultato di 1-0, conquistando così la quinta posizione in classifica. La squadra ha ottenuto i tre punti grazie a un gol decisivo durante il match. Con questa vittoria, il Como ha superato la Juventus, che si trovava al quinto posto prima di questa giornata. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di punteggio e si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore del Como.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Como supera per 1-0 il Parm a nella 37esima giornata di Serie A e scavalca la Juventus al quinto posto in classifica. I lariani di Fabregas, già sicuro di giocare la prossima Europa League restano però ancora in corsa per un posto in Champions a una giornata dalla fine. Gara sempre in mano ai padroni di casa, contro un Parma ormai salvo e appagato. Como pericoloso in avvio con Perrone. Prima dell’intervallo lariani vicinissimi al gol con un palo colpito da Douvikas. In apertura di ripresa ancora Dia e Douvikas sfiorano il vantaggio per i lombardi. Poi dopo un altro palo del solito Douvikas, al 58? è Moreno a firmare il meritato 1-0 del Como con un sinistro da centro are sotto la traversa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Como piega il Parma 1-0 e scavalca la Juve al quinto posto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Dea perde, la Juve pareggia: Como solitario al quinto postoSì, adesso c'è da pensare al doppio turno di Coppa Italia che domani, martedì 3 marzo, vedrà il Como impegnato contro l'Inter, capolista solitaria in... Inarrestabile Como: batte il Lecce 3-1 in rimonta e scalza la Juve dal quinto postoComo, 28 febbraio 2026 – Continua il sogno europeo del Como che batte 3-1 in rimonta il Lecce al Sinigaglia, centra la seconda vittoria di fila dopo... Napoli beffato: Rowe piega gli uomini di Conte e la qualificazione in Champions League si complica per i partenopei 2) Napoli 70 3) Juventus 68 4) Milan 67 5) Roma 67 6) Como 65 #NapoliBologna #SerieA #SerieAEnilive x.com Il Como piega il Verona, Europa matematica. Resta il sogno ChampionsIl Como di Cesc Fabregas espugna il 'Bentegodi' superando 1-0 il Verona già retrocesso, al termine di una gara combattuta e tutt’altro che semplice. A decidere la sfida è una rete di Douvikas nella ri ... msn.com Como, la favola continua: batte il Parma 1-0 e resta in corsa per la ChampionsLa squadra di Fabregas scardina il bunker emiliano e grazie alla clamorosa sconfitta della Juventus può ancora sognare ... corrieredellosport.it L'Inter di Milano rimonta da 2 gol di svantaggio per battere il Como 3-2 e avanzare alla finale di Coppa Italia. reddit