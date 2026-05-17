Il Como batte il Parma aggancia la Juve e va a -2 dal 4° posto

Da ilgiornaleditalia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como vince contro il Parma grazie a un gol di Moreno, portandosi a un punto dalla Juventus e a due lunghezze dal quarto posto in classifica. La squadra allenata da Fabregas si avvicina alle posizioni di vertice e mantiene aperte le possibilità di qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con il Como che, grazie alla rete decisiva, ha consolidato il suo piazzamento e la corsa nelle zone alte della classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La rete di Moreno permette alla squadra di Fabregas di poter sognare ancora la Champions COMO - C'è ancora margine per sognare la Champions dalle parti del lago di Como. I ragazzi di Fabregas vincono per 1-0 contro un solido Parma e tengono aperti i discorsi qualificazione per la massima competizione europea. Nonostante qualche brivido finale (gol annullato a Pellegrino), ai lariani basta la rete di Moreno, realizzata al 58'. Non è stato convocato per la partita Nico Paz, a seguito di un colpo al ginocchio rimediato in settimana. Sin dalle fasi iniziali al Sinigaglia si gioca ad una sola metacampo: sono zero, infatti, i tocchi in area avversaria del Parma nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il como batte il parma aggancia la juve e va a 2 dal 4176 posto
© Ilgiornaleditalia.it - Il Como batte il Parma, aggancia la Juve e va a -2 dal 4° posto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 18 GIORNATA E PROSSIMO TURNO

Video RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 18 GIORNATA E PROSSIMO TURNO

Sullo stesso argomento

Inarrestabile Como: batte il Lecce 3-1 in rimonta e scalza la Juve dal quinto postoComo, 28 febbraio 2026 – Continua il sogno europeo del Como che batte 3-1 in rimonta il Lecce al Sinigaglia, centra la seconda vittoria di fila dopo...

La Juve batte il Pisa 4-0, sale a -1 dal quarto posto: mette pressione al Como e alla RomaCambiaso, Thuram, Yildiz e Boga gli autori dei gol che nel secondo tempo chiudono la partita coi toscani.

il como batte ilIl Como batte il Parma 1-0: Fabregas vede la Champions a 90 minuti dalla fine della stagioneDecisivo il gol di Moreno, al secondo centro stagionale. I lombardi sono al quinto posto a 68 punti davanti alla Juve ... corriere.it

il como batte ilComo, la favola continua: batte il Parma 1-0 e resta in corsa per la ChampionsLa squadra di Fabregas scardina il bunker emiliano e grazie alla clamorosa sconfitta della Juventus può ancora sognare ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web