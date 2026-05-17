Il Como batte il Parma aggancia la Juve e va a -2 dal 4° posto

Il Como vince contro il Parma grazie a un gol di Moreno, portandosi a un punto dalla Juventus e a due lunghezze dal quarto posto in classifica. La squadra allenata da Fabregas si avvicina alle posizioni di vertice e mantiene aperte le possibilità di qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con il Como che, grazie alla rete decisiva, ha consolidato il suo piazzamento e la corsa nelle zone alte della classifica.

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