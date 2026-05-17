Il Como batte il Parma aggancia la Juve e va a -2 dal 4° posto
Il Como vince contro il Parma grazie a un gol di Moreno, portandosi a un punto dalla Juventus e a due lunghezze dal quarto posto in classifica. La squadra allenata da Fabregas si avvicina alle posizioni di vertice e mantiene aperte le possibilità di qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con il Como che, grazie alla rete decisiva, ha consolidato il suo piazzamento e la corsa nelle zone alte della classifica.
La rete di Moreno permette alla squadra di Fabregas di poter sognare ancora la Champions COMO - C'è ancora margine per sognare la Champions dalle parti del lago di Como. I ragazzi di Fabregas vincono per 1-0 contro un solido Parma e tengono aperti i discorsi qualificazione per la massima competizione europea. Nonostante qualche brivido finale (gol annullato a Pellegrino), ai lariani basta la rete di Moreno, realizzata al 58'. Non è stato convocato per la partita Nico Paz, a seguito di un colpo al ginocchio rimediato in settimana. Sin dalle fasi iniziali al Sinigaglia si gioca ad una sola metacampo: sono zero, infatti, i tocchi in area avversaria del Parma nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 18 GIORNATA E PROSSIMO TURNO
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