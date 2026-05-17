Il Como batte il Parma 1-0 e resta in lotta per la Champions | Moreno decide il match

Il Como ha vinto 1-0 contro il Parma grazie a un gol al 13' della ripresa realizzato da Moreno. La formazione locale si è schierata con un modulo 4-2-3-1, con Butez titolare tra i pali e Van Der Brempt che ha lasciato il campo al 26' per un cambio. Il Parma ha tentato di reagire, ma non è riuscito a segnare. La vittoria mantiene il Como in corsa per un posto in Champions League.

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Como-Parma 1-0 RETE: 13' st Moreno. COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Van Der Brempt 6 (26' st Smolcic 6), Ramon 6.5, Kempf 6.5 (37' st Carlos sv), Moreno 7; Da Cunha 6.5, Perrone 6.5; Diao 5.5, Caqueret 5.5 (8' st Rodriguez 7), Baturina 6.5 (37' st Sergi Roberto sv); Douvikas 5.5 (37' st Morata sv). In panchina: Cavlina, Tornqvist, Vigorito, Vojvoda, Goldaniga, Kuhn, Lahdo. Allenatore: Fabregas 6.5. PARMA (3-5-2): Suzuki 7; Circati 5.5, Troilo 5.5, Valenti 5.5; Delprato 5.5, Ordonez 5.5 (25' st Sorensen 6), Keita 6, Nicolussi-Caviglia 6 (26' st Estevez 5.5), Carboni 6 (25' st Valeri 6); Pellegrino 5.5, Strefezza 5 (14' st Elphege 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Como batte il Parma 1-0 e resta in lotta per la Champions: Moreno decide il match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 34 GIORNATA E PROSSIMO TURNO Sullo stesso argomento Moreno tiene il Como in corsa Champions, Parma battuto 1-0Como – Il Como battendo il Parma per 1 a 0 rimane in corsa per la Champions grazie alla rete di Moreno e alla sconfitta della Juventus. Leggi anche: Como, basta Moreno per battere il Parma Como-Parma 1-0. Fabregas batte Cuesta, ma che fatica passare il muro giallolblu x.com Il Como batte il Parma, aggancia la Juve e va a -2 dal 4° postoCOMO (ITALPRESS) - C'è ancora margine per sognare la Champions dalle parti del lago di Como. I ragazzi di Fabregas vincono per 1-0 contro un solido Parma ... italpress.com [Bianchin] Tare ha immediatamente riposto le sue speranze in Modric e, se fosse stato per lui, avrebbe rapidamente aggiunto due centrocampisti: Granit Xhaka e Ardon Jashari. Il club lo ha supportato a metà su Xhaka, che poi è andato al Sunderland, e compl reddit Como, la favola continua: batte il Parma 1-0 e resta in corsa per la ChampionsLa squadra di Fabregas scardina il bunker emiliano e grazie alla clamorosa sconfitta della Juventus può ancora sognare ... corrieredellosport.it