Il Cagliari è matematicamente salvo! Il 2-1 contro il Torino vale la permanenza in Serie A per la squadra di Pisacane

Da calcionews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari ha raggiunto matematicamente la salvezza in Serie A dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino. La partita ha portato i sardi a consolidare la posizione in classifica, evitando la retrocessione. La squadra di Pisacane ha ottenuto i punti necessari per garantirsi la permanenza nella massima serie, chiudendo così la stagione con un risultato positivo. La vittoria contro il Torino rappresenta il risultato più importante di questa annata per il club.

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