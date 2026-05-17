Il Cagliari batte il Toro 2-1 e guadagna la salvezza

Il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Torino, ottenendo matematicamente la salvezza con una giornata di anticipo. La squadra ha segnato due gol nel primo tempo, mentre il Torino ha trovato il gol della bandiera nel secondo tempo. La partita si è conclusa con la vittoria dei sardi, che hanno mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio. Con questa vittoria, il Cagliari si è garantito la permanenza in Serie A per la prossima stagione.

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AGI - Il Cagliari conquista la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo. Bastava un punto ai sardi per la certezza della permanenza in Serie A e invece nell'ultima gara stagionale in casa i sardi di Pisacane si tolgono lo sfizio di battere il Torino in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Sebastiano Esposito e Mina, in risposta all'iniziale vantaggio realizzato da Obrador. La fatidica quota 40 matura però grazie anche alle parate di Caprile, decisivo nel secondo tempo su Adams, e a qualche errore sotto porta dei granata. Per la prima grande occasione da gol degli ospiti bisogna aspettare il 30'. Dopo aver dialogato con Vlasic, Simeone calcia da posizione favorevole trovando però solo l'esterno della rete. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Cagliari batte il Toro 2-1 e guadagna la salvezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Torino-Cagliari 1-2: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Il Cagliari batte l'Atalanta e vede la salvezza più vicinaCagliari-Atalanta 3-2 RETI: 1' pt Mendy, 8' pt Mendy, 40' pt Scamacca, 45' pt Scamacca, 2' st Borrelli. Il Sassuolo batte il Cagliari 2-1 in rimonta e blinda la salvezzaAGI - Il Sassuolo riprende da dove aveva lasciato e blinda definitivamente la salvezza, inguaiando il Cagliari. SERIE A | Il Cagliari batte 2-1 il Torino ed e salvo. Il Lecce vince in casa del Sassuolo. La Cremonese passa a Udine. #ANSA x.com Il Cagliari batte il Toro 2-1 e guadagna la salvezzaAGI - Il Cagliari conquista la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo. Bastava un punto ai sardi per la certezza della permanenza in Serie A e invece nell'ultima gara stagionale in casa i sa ... msn.com Festa Cagliari all’Unipol Domus: battuto il Torino! L’impresa salvezza è realtàBattendo il Torino per 2-1, il Cagliari ha ottenuto la salvezza matematica a due giornate dalla fine della stagione 2025/26 ... cagliarinews24.com [Bianchin] Tare ha immediatamente riposto le sue speranze in Modric e, se fosse stato per lui, avrebbe rapidamente aggiunto due centrocampisti: Granit Xhaka e Ardon Jashari. Il club lo ha supportato a metà su Xhaka, che poi è andato al Sunderland, e compl reddit