Il Cagliari batte 2-1 il Torino e conquista la salvezza

Il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Torino, con i gol di Sebastiano Esposito e Mina, dopo che Obrador aveva portato in vantaggio i granata. La partita si è conclusa con questa vittoria che permette ai sardi di ottenere la certezza della permanenza in serie A con una giornata di anticipo. La gara si è svolta in casa del Cagliari e ha visto i padroni di casa mantenere il risultato fino alla fine.

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In gol Sebastiano Esposito e Mina dopo il momentaneo 0-1 firmato da Obrador. CAGLIARI - Il Cagliari conquista la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo. Bastava un punto ai sardi per la certezza della permanenza in Serie A e invece nell'ultima gara stagionale in casa i sardi di Pisacane si tolgono lo sfizio di battere il Torino in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Sebastiano Esposito e Mina, in risposta all'iniziale vantaggio realizzato da Obrador. La fatidica quota 40 matura però grazie anche alle parate di Caprile, decisivo nel secondo tempo su Adams, e a qualche errore sotto porta dei granata. Per la prima grande occasione da gol degli ospiti bisogna aspettare il 30'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Cagliari batte 2-1 il Torino e conquista la salvezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TORINO-CAGLIARI 3-1 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA Sullo stesso argomento Il Cagliari batte l'Atalanta e vede la salvezza più vicinaCagliari-Atalanta 3-2 RETI: 1' pt Mendy, 8' pt Mendy, 40' pt Scamacca, 45' pt Scamacca, 2' st Borrelli. Il Sassuolo batte il Cagliari 2-1 in rimonta e blinda la salvezzaAGI - Il Sassuolo riprende da dove aveva lasciato e blinda definitivamente la salvezza, inguaiando il Cagliari. SERIE A | Il Cagliari batte 2-1 il Torino ed e salvo. Il Lecce vince in casa del Sassuolo. La Cremonese passa a Udine. #ANSA x.com Il Cagliari batte 2-1 il Torino e conquista la salvezzaCAGLIARI - Il Cagliari conquista la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo. Bastava un punto ai sardi per la certezza della permanenza in Serie A e invece nell'ultima gara stagionale in casa ... laprovinciacr.it Il Cagliari vince ed è salvo. Stulic al 95', Sassuolo-Lecce 2-3. Udinese-Cremonese 0-1, si decide tutto all'ultima giornataSu Calciomercato.com il live delle tre partite salvezza, in campo alle 20.45. msn.com ATP 175 Cagliari R1: [6] H. Hurkacz def. Z. Svajda 6-2, 7-6 (8) reddit