Il Bologna vince a Bergamo ma non basta Atalanta in Conference

Nel match di Bergamo, il Bologna ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Atalanta con un gol di Riccardo Orsolini, ma non è riuscito a qualificarsi per la competizione europea, dato che gli scontri diretti sono sfavorevoli (0-2 nell’andata). L'Atalanta, invece, si è assicurata un posto nelle fasi preliminari della Conference League. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 per i rossoblù, con Orsolini che ha realizzato il gol decisivo.

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