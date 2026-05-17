Il Bologna vince a Bergamo ma non basta Atalanta in Conference
Nel match di Bergamo, il Bologna ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Atalanta con un gol di Riccardo Orsolini, ma non è riuscito a qualificarsi per la competizione europea, dato che gli scontri diretti sono sfavorevoli (0-2 nell’andata). L'Atalanta, invece, si è assicurata un posto nelle fasi preliminari della Conference League. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 per i rossoblù, con Orsolini che ha realizzato il gol decisivo.
Decide Orsolini, ai preliminari vanno però gli uomini di Palladino. BERGAMO - Il Bologna vince 1-0 contro l'Atalanta grazie alla rete di Riccardo Orsolini, ma ciò non basta ai rossoblù per superare i nerazzurri negli scontri diretti (0-2 all'andata). Gli orobici blindano dunque il settimo posto e si qualificano ai preliminari della prossima Conference League. Nulla da fare per gli emiliani che avrebbero dovuto vincere con tre gol di scarto (visto anche il divario nella differenza reti generale) e sperare in una sconfitta della squadra di Palladino contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato. Il team di Italiano chiude all'ottavo posto, nel prossimo turno ci sarà la sfida contro l'Inter, con entrambe le squadre che non avranno più niente da dire al campionato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
BOLOGNA-ATALANTA 0-2, il commento
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