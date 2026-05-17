Il Bologna passa a Bergamo ma l’Atalanta stacca il pass per i preliminari di Conference

Il Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Atalanta, che invece ha concluso la stagione con una sconfitta in casa. La partita si è disputata alla New Balance Arena e ha visto il Bologna salire a quota punti sufficienti per mantenere la posizione in classifica. L’Atalanta, nonostante il risultato, si è assicurata la qualificazione ai turni preliminari di Conference, mentre il Bologna ha concluso l’annata con questa vittoria.

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New Balance Arena. Obiettivo raggiunto, ma la Dea stecca l’ultima partita casalinga dell’annata 202526. Preliminari permettendo, nella prossima stagione l’ Atalanta giocherà la fase a gironi della Conference League. Il pass per il play-off di qualificazione di fine agosto arriva con il minimo sforzo possibile, con una sconfitta 0-1 alla New Balance Arena contro il Bologna: decide il gol dell’ex Riccardo Orsolini al 78’ su assist di Jonathan Rowe. Alla Dea bastava non perdere con tre gol di scarto per raggiungere la matematica certezza del 7° posto finale in classifica. Prima del fischio d’inizio la primavera di mister Bosi si prende il meritato abbraccio del popolo nerazzurro: le promesse Under 19 fanno il giro d’onore sul prato dello stadio cittadino, con il capitano Ramaj che alza la coppa davanti alla Curva Nord. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL MIO DESIDERIO || BOLOGNA ATALANTA E TANTA NEVE || INSIEME PER RIALZARCI Sullo stesso argomento Leggi anche: Atalanta, l’ultima a Bergamo vale l’Europa: contro il Bologna per chiudere il discorso Conference Atalanta-Bologna 0-1, segna Orsolini ma la Dea è in Conference LeagueBergamo, 17 maggio 2026 – Il Bologna vince contro l’Atalanta ma la Dea si conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Conference League. Passaggio del Giro d’Italia a Bologna, i provvedimenti di mobilità in vigore domenica 17 maggio x.com Il Giro d’Italia passa da Bologna. Tutte le modifiche alla viabilitàLa corsa rosa oggi attraversa il nostro territorio con la tappa che si conclude nel pomeriggio al Corno. Variazioni e strade chiuse in città dalle 12 alle 15,30, interessate anche molte Provinciali da ... ilrestodelcarlino.it Il Bologna passa all'Arena con super Odgaard, Il Tirreno: Pisa, l'amaro nella codaPisa, l'amaro nella coda scrive Il Tirreno (ediz. Pisa) in prima pagina quest'oggi. La beffa per il Pisa arriva mentre passano i titoli di coda. Allo scadere, infatti, un gran gol di Jens Odgaard ... tuttomercatoweb.com