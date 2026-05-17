Il blu della Polizia di Stato nel mare rosa della solidarietà

Una fila di magliette rosa ha percorso le strade del centro cittadino, affiancando la linea blu della Polizia di Stato. L’evento ha coinvolto le forze dell’ordine e la cittadinanza, creando un momento di unione tra solidarietà e speranza. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e agenti, che hanno camminato insieme per sensibilizzare su temi legati alla salute e alla solidarietà.

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Una distesa di magliette rosa ha attraversato le vie del centro cittadino, accanto alla linea blu della Polizia di Stato, unita in un unico grande abbraccio di solidarietà, vicinanza e speranza.La Polizia di Stato ha partecipato alla “Pordenone in rosa”, la camminata solidale con partenza e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL MIO FIDANZATO È IN COMA IN OSPEDALE!! Sullo stesso argomento Giro D’Italia 2026: Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia al fianco della corsa rosa per il quindicesimo annoRiparte il Giro d’Italia 2026, con un avvio storico dalla Bulgaria prima di approdare sulle coste calabresi e attraversare l’intero Paese fino al... Un secolo di vita abbracciato ai valori di legalità della sua giubba blu, è questo il traguardo raggiunto da Cesare, sovrintendente capo in pensione che non ha mai reciso il legame con la grande famiglia della Polizia di Stato #11maggio x.com Perché ci sono ancora molte sfide giornaliere di Black Ops Royale quando quella modalità di gioco non è più disponibile e non è disponibile da un mese? reddit Catania: il Capo della Polizia alle celebrazioni del 174° anniversario PoliziaA Catania, il capo della Polizia Vittorio Pisani ha partecipato, questa mattina, alle celebrazioni per il 174° anniversario di fondazione della Polizia e agli eventi connessi alla ricorrenza (Foto). poliziadistato.it La festa per i 174 anni della Polizia di Stato, il ricordo del sacrificio di Emanuela LoiEsserci sempre: è il tema che oggi ha accompagnato l'emozionante anniversario numero 174 della Fondazione della Polizia di Stato festeggiato in due distinti momenti, prima a Cagliari davanti alla ... unionesarda.it