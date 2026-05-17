Il blu della Polizia di Stato nel mare rosa della solidarietà

Da pordenonetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fila di magliette rosa ha percorso le strade del centro cittadino, affiancando la linea blu della Polizia di Stato. L’evento ha coinvolto le forze dell’ordine e la cittadinanza, creando un momento di unione tra solidarietà e speranza. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e agenti, che hanno camminato insieme per sensibilizzare su temi legati alla salute e alla solidarietà.

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Una distesa di magliette rosa ha attraversato le vie del centro cittadino, accanto alla linea blu della Polizia di Stato, unita in un unico grande abbraccio di solidarietà, vicinanza e speranza.La Polizia di Stato ha partecipato alla “Pordenone in rosa”, la camminata solidale con partenza e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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