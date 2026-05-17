il 10 luglio 1976 e il privilegio di averne scritto

Il 10 luglio 1976 ha segnato un momento importante nel racconto di un territorio, lasciando una traccia che si riflette ancora oggi. La cronaca di quella data si intreccia con immagini e testimonianze che descrivono un volto preciso di quella giornata. La fotografia scattata in quel periodo rappresenta un elemento chiave per comprendere gli eventi e le persone coinvolte, offrendo uno sguardo diretto su fatti e momenti cruciali.

Bandera Il volto della cronaca del territorio somiglia a quello restituito dalla fotografia della mostra: un anziano, a stento consolato da un amico, dopo avere saputo di dover abbandonare la propria casa, invasa da un veleno invisibile e potentissimo, il cui nome nessuno aveva mai sentito pronunciare. Seveso, 1976. La diossina nelle pagine e nelle fotografie dell’archivio del Giorno è un esercizio di memoria che a distanza di cinquant’anni è utile fare. Per chi scrive e per chi vive in quelle città che il nostro quotidiano racconta da settant’anni. Tanti ne sono trascorsi da quando la nostra storia è iniziata, in un mondo dove certamente la salute dei lavoratori, l’ambiente, il rispetto, la trasparenza e la prevenzione non esistevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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