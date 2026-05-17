Ieri nell’Auditorium Scavolini si è svolto un incontro dedicato a temi come tasse ed edilizia popolare, con la partecipazione di diverse persone interessate alla discussione. Durante l’evento sono stati affrontati vari aspetti legati alle politiche fiscali e alle problematiche legate alle abitazioni popolari, offrendo uno spazio di confronto tra gli intervenuti. L’iniziativa ha visto la presenza di cittadini, rappresentanti di associazioni e professionisti, che hanno condiviso riflessioni e opinioni su questioni di rilevanza pubblica.

Chi ha partecipato ieri all’interno dell’Auditorium Scavolini, a “Nova“, il laboratorio di idee e politica avviato dal Movimento 5 Stelle per raccogliere bisogni e priorità, utili a costruire il prossimo programma di governo della coalizione di centrosinistra? Poco prima di mezzogiorno, con la prima sessione di dibattiti conclusa, lo staff degli attivisti pentastellati ha suonato il gong offrendo un caffé ai partecipanti. Sorridenti sono apparsi in ordine sparso Maurizio Andreolini, responsabile provinciale Cisl il quale ha partecipato alla tavola rotonda sulla rigenerazione urbana. Al suo fianco anche Matilde Della Fornace, presidente provinciale Anpi e l’arpista e attivista M5S, Susanna Pusineri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I temi trattati: dalle tasse all’edilizia popolare : "Importante riflessione collettiva, utile sintesi"

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