Hojlund | giudizio sospeso o buon centravanti penalizzato dal gioco di Conte?

In un match che ha sancito la qualificazione anticipata del Napoli alla prossima Champions League, la vittoria è arrivata con un risultato che ha messo fine alle speranze delle avversarie. La partita si è svolta senza particolari imprevisti e ha visto una prestazione solida da parte della squadra vincente, che ha conquistato i tre punti necessari per ottenere la qualificazione. La cronaca dell’incontro si concentra sui momenti chiave e sui protagonisti che hanno determinato l’esito finale.

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Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che chiude definitivamente la questione Champions guadagnandosi la qualificazione per l’anno prossimo con una giornata di anticipo. La partita è sembrata un tipico allenamento del giovedi con il già retrocesso Pisa, squadra imbarazzante che quest’anno non ha onorato la categoria. Il Napoli ha fatto quel che doveva chiudendo subito la partita nel primo tempo per poi controllarla agevolmente nel secondo. Guido – A dire il vero la formazione iniziale era sembrata un poco guardinga con tre stopper e in più Di Lorenzo ed Elmas che completavano la catena di destra. Ma evidentemente Conte non si è fidato bocciando sia Giovane che De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund: giudizio sospeso o buon centravanti penalizzato dal gioco di Conte? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Hojlund è un centravanti da Napoli? Leggi anche: Serie A: Parma-Napoli, le formazioni ufficiali. Conte ritrova Hojlund dal 1’