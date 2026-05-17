Un uomo di Modena ha raccontato di aver affrontato un incidente dimostrando che l’Italia è ancora presente. Ha spiegato di aver agito per mostrare a livello internazionale che l’umanità non si è spenta. La sua testimonianza si concentra sul gesto compiuto in quella circostanza, senza specificare ulteriori dettagli. La narrazione si concentra sulla sua percezione di aver rappresentato un segno di vitalità e presenza del paese in un momento difficile.

“Era un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta. Probabilmente lo rifarei”. Sono queste le parole di Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Koudri a Modena, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne. È stato raggiunto da un fendente mentre cercava di immobilizzarlo mentre sopraggiungevano altri per dare una mano e oggi ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni: “Mattarella mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ho fatto un gesto eroico”. Poi, ai giornalisti, ha aggiunto: “È andata bene che siamo riusciti a fermare questa persona, anche se una donna ci ha rimesso le gambe e ci sono stati altri feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta”: l’eroe di Modena racconta il corpo a corpo con Salim

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