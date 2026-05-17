Hashish nel computer | arresto a Padova e proposta di test nelle scuole

A Padova, le forze dell'ordine hanno arrestato uno studente dopo aver scoperto otto etti di hashish nascosti all’interno di un computer. La droga è stata trovata nel bagno di una scuola, e questa scoperta ha portato all’arresto del giovane. L’indagine ha portato anche alla proposta di effettuare test antidroga nelle scuole della zona. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche.

? Punti chiave Come è stato possibile nascondere otto etti di hashish in un computer?. Perché la droga trovata nei bagni ha portato all'arresto dello studente?. Come funzionerebbe operativamente la proposta di test antidroga nelle scuole?. Chi dovrebbe gestire il recupero dei ragazzi dopo un test positivo?.? In Breve Sondaggio YouTrend 2025: 67% italiani e 55% giovani favorevoli ai test nelle scuole.. Lorenzo Innocenti propone collaborazione tra forze dell'ordine, presidi e nuclei familiari.. Dati nazionali indicano consumo regolare di droghe nel 25% dei giovani tra 14 e 29 anni.. OMS segnala 600mila decessi mondiali evitabili ogni anno per problemi legati alle droghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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