Guasto alla rete idrica interventi e sospensione temporanea in zona Duomo
Nella zona del Duomo, i tecnici di Amam hanno scoperto una perdita significativa in una tubazione idrica durante lavori di potenziamento del sistema fognario. La perdita ha reso necessario un intervento urgente di riparazione e ha portato alla sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua nella zona. Le operazioni si sono rese indispensabili per ripristinare la funzionalità della rete e limitare eventuali danni. La ripresa della fornitura è prevista al termine degli interventi.
Nel corso dei lavori per l’efficientamento del sistema fognario che serve l’area circostante al Duomo, i tecnici di Amam hanno rinvenuto una copiosa perdita da una tubazione idrica che ha comportato la duplice necessità di intervenire e sospendere l’erogazione di acqua attraverso la rete di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica.
Guasto alla rete idrica, interventi e sospensione temporanea in zona Duomo ift.tt/QpmDK1U ift.tt/lK1kYZ9 x.com
RIDUZIONE PORTATA IDRICA Si informa la cittadinanza che, a causa di un improvviso guasto alla rete idrica, si potrebbe verificare una riduzione della portata dell'acqua nelle zone alte del paese. I tecnici sono già al lavoro per il ripristino del servizio nel - Facebook facebook
Guasto alla rete idrica a Messina: interventi e sospensione temporanea dell’acqua nella zona del DuomoNel corso dei lavori per l’efficientamento del sistema fognario che serve l’area circostante al Duomo, i tecnici di AMAM hanno rinvenuto una copiosa perdita da una tubazione idrica che ha comportato l ... messina.gazzettadelsud.it
Reggio Calabria, guasto alla rete idrica: intervento urgente di SoricalSorical ha annunciato l’avvio di un intervento di riparazione a causa di una perdita idrica riscontrata nelle vicinanze dello svincolo per l’aeroporto di Reggio Calabria. Il guasto ha reso necessaria ... strettoweb.com