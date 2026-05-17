Guasto alla rete idrica interventi e sospensione temporanea in zona Duomo

Nella zona del Duomo, i tecnici di Amam hanno scoperto una perdita significativa in una tubazione idrica durante lavori di potenziamento del sistema fognario. La perdita ha reso necessario un intervento urgente di riparazione e ha portato alla sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua nella zona. Le operazioni si sono rese indispensabili per ripristinare la funzionalità della rete e limitare eventuali danni. La ripresa della fornitura è prevista al termine degli interventi.

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