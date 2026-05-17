Guanti speciali abbracciano i neonati prematuri | il dono di un' associazione al San Giovanni Addolorata

Un’associazione ha consegnato al pronto soccorso di un ospedale un dispositivo innovativo costituito da guanti speciali progettati per i neonati prematuri. Questi guanti permettono di simulare il contatto materno, offrendo un senso di abbraccio e di sicurezza ai piccoli che si trovano in terapia intensiva neonatale. La tecnologia mira a sostenere il benessere dei neonati, favorendo un ambiente più tranquillo e riducendo lo stress durante le prime settimane di vita.

Guanti speciali che “abbracciano” i neonati prematuri, riproducendo il contatto materno e favorendo calma e benessere. Si chiamano “guanti Mami” e sono stati donati dall’associazione “Cuore di maglia” al reparto di Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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