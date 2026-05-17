Grazie di esistere | sui social è festa totale per il trionfo di Sinner a Roma

Sui social media si è scatenata una celebrazione per la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Il tennista italiano ha conquistato il titolo, aggiungendo un nuovo successo alla sua carriera. La vittoria rappresenta anche il primo Masters 1000 che ottiene in questa categoria di tornei. La finale si è conclusa con la vittoria di Sinner contro un avversario di rilievo, confermando la sua crescita nel circuito internazionale.

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