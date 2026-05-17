Grazie di esistere | sui social è festa totale per il trionfo di Sinner a Roma

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sui social media si è scatenata una celebrazione per la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Il tennista italiano ha conquistato il titolo, aggiungendo un nuovo successo alla sua carriera. La vittoria rappresenta anche il primo Masters 1000 che ottiene in questa categoria di tornei. La finale si è conclusa con la vittoria di Sinner contro un avversario di rilievo, confermando la sua crescita nel circuito internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia e conquista gli Internazionali di Roma, vincendo anche l’ultimo Masters 1000 che mancava nella sua bacheca. Sui social l’azzurro viene esaltato e celebrato così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

grazie di esistere sui social 232 festa totale per il trionfo di sinner a roma
© Gazzetta.it - “Grazie di esistere”: sui social è festa totale per il trionfo di Sinner a Roma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Festa Totale (cover Paola e chiara) Elys voix

Video Festa Totale (cover Paola e chiara) Elys voix

Sullo stesso argomento

Caso Dovbyk, scontro totale con la Roma: l’attaccante attacca sui social, Massara lo gelaIl caso Dovbyk infiamma l’ambiente Roma e si trasforma in un vero e proprio giallo diplomatico tra il calciatore e la società.

Dominio Savona a Genova: Azzarini vola sui 10km, trionfo totaleIl campo di Villa Gentile a Genova ha ospitato i Campionati regionali di corsa su pista, un evento che ha il trionfo dei talenti dell’Atletica...

Patrizia Conte trionfa a The Voice senior, esulta la sua Puglia: Immensa, grazie di esisterePatrizia Conte dice di non aver mai vinto niente nella vita. Eppure ieri sera, venerdì 11 aprile, non solo ha trionfato a The Voice Senior, ma ha anche conquistato il cuore di tutta l'Italia. La sua ... bari.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web