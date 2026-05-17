Grazie di esistere | sui social è festa totale per il trionfo di Sinner a Roma
Sui social media si è scatenata una celebrazione per la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Il tennista italiano ha conquistato il titolo, aggiungendo un nuovo successo alla sua carriera. La vittoria rappresenta anche il primo Masters 1000 che ottiene in questa categoria di tornei. La finale si è conclusa con la vittoria di Sinner contro un avversario di rilievo, confermando la sua crescita nel circuito internazionale.
Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia e conquista gli Internazionali di Roma, vincendo anche l’ultimo Masters 1000 che mancava nella sua bacheca. Sui social l’azzurro viene esaltato e celebrato così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Festa Totale (cover Paola e chiara) Elys voix
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Ragazzo. In partite come questa dimostri (se mai fosse necessario) la tua immensa grandezza. Più forte di tutto. Anche del dolore e della stanchezza. UNICO. E sempre educato e rispettoso. Grazie di esistere. Con l'affetto di sempre. @janniksin x.com
@inprimopiano Colleferro Domenica 17 Maggio questa meravigliosa novità. Grazie di esistere - Facebook facebook
Spaventato di esistere ma facendo il coraggioso reddit
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