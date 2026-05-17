Grave una signora investita vicino alla chiesa

Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, una donna di 79 anni è stata investita in prossimità di una chiesa a Marcon, intorno alle 16. La donna è stata urtata da un veicolo mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una donna di 79 anni è stata investita a Marcon, nel pomeriggio di oggi domenica 17 maggio, verso le 16.30. A travolgerla mentre attraversava la strada in via Alta a Marcon, vicino alla chiesa, è stato un automobilista che si è fermato subito e ha dato l'allarme. La signora, in condizioni molto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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