Grande successo a Casnigo per Vogliamo la Luna con ospite Ilaria Salis | La casa un diritto non un privilegio

A Casnigo si è svolto l’evento “Vogliamo la Luna” con la partecipazione di Ilaria Salis, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. La manifestazione si è concentrata sul tema della casa come diritto fondamentale, senza che venga considerata un privilegio. La serata ha visto una presenza significativa di cittadini e attivisti, creando un clima di grande entusiasmo e coinvolgimento spontaneo. La risposta della comunità ha superato le aspettative, lasciando una sensazione di forte partecipazione collettiva.

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