Grafologo forense | cosa fa come lavora e quando serve nelle indagini documentali

Il grafologo forense si occupa di analizzare e confrontare le scritture a fini giudiziari, spesso in presenza di documenti contestati o fraudolenti. Lavora confrontando le caratteristiche delle firme e dei testi scritti con altri campioni noti, utilizzando tecniche specifiche di analisi grafologica. La sua attività si svolge sotto richiesta delle autorità giudiziarie o delle parti coinvolte in procedimenti legali, ed è fondamentale in casi di usurpazione di identità, falsificazione di firme o verifiche di autenticità documentale.

Il grafologo forense riveste un ruolo di primaria importanza nell’ambito delle indagini documentali e della consulenza tecnica giudiziaria. Questa figura professionale è chiamata a svolgere accertamenti specialistici finalizzati alla verifica dell’autenticità di firme, scritture manoscritte, documenti contestati e, sempre più frequentemente, firme grafometriche. In questo contesto si inserisce l’attività del Dott. Mauro Caminiti, specializzato in grafologia forense, analisi documentale e verificazione di firme grafometriche, che offre consulenze tecniche qualificate a privati, studi legali, istituti di credito, assicurazioni, aziende e autorità giudiziarie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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